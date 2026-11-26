गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 संदिग्ध बांग्लादेशी गिरफ्तार, पूछताछ जारी
गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक गारमेंट फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान नौ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनकी नागरिकता और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
HighLights
खोड़ा की गारमेंट फैक्ट्री में पुलिस ने मारा छापा।
नौ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक पूछताछ के लिए हिरासत में।
खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुटीं, दस्तावेज सत्यापन जारी।
आशुतोष गुप्ता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र स्थित एक गारमेंट फैक्ट्री में बांग्लादेशी नागरिकों के काम करने की सूचना पर पुलिस ने मंगलवार को छापामारी की।
इस दौरान पुलिस ने नौ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इन सभी से खोड़ा थाने में पुलिस समेत खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं।
अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं
पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अधिकारी इस विषय में अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं।
खोड़ा थाना पुलिस को क्षेत्र में एक गारमेंट फैक्ट्री में कुछ बांग्लादेशियों के काम करने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने फैक्ट्री में छापामारी की और कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।
इनके पकड़े जाने की सूचना के बाद एलआइयू समेत अन्य खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हुई और संयुक्त रूप से इनसे पूछताछ चल रही है। इन सभी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और फैक्ट्री में इन्हें रखवाये जाने वाले ठेकेदार से भी पूछताछ चल रही है।
नागरिकता को लेकर भी हो रही पूछताछ
हिरासत में लिए गए लोगों से उनके मूल निवास और नागरिकता के बारे में पूछताछ की जा रही है। हालांकि अधिकारी फिलहाल मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि फैक्ट्री में काम करने वाले जिन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, वह सभी दर्जी का काम करते हैं। पूछताछ के बाद और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।