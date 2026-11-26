आशुतोष गुप्ता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र स्थित एक गारमेंट फैक्ट्री में बांग्लादेशी नागरिकों के काम करने की सूचना पर पुलिस ने मंगलवार को छापामारी की।

इस दौरान पुलिस ने नौ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इन सभी से खोड़ा थाने में पुलिस समेत खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं।

अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं

पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अधिकारी इस विषय में अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं।

खोड़ा थाना पुलिस को क्षेत्र में एक गारमेंट फैक्ट्री में कुछ बांग्लादेशियों के काम करने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने फैक्ट्री में छापामारी की और कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।

इनके पकड़े जाने की सूचना के बाद एलआइयू समेत अन्य खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हुई और संयुक्त रूप से इनसे पूछताछ चल रही है। इन सभी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और फैक्ट्री में इन्हें रखवाये जाने वाले ठेकेदार से भी पूछताछ चल रही है।