गाजियाबाद के मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया की बदलेगी सूरत, ₹7.42 करोड़ के टेंडर जारी, जलभराव से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र साइट-3 में सड़कों की बदहाली और जलभराव से जूझ रहे उद्यमियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।

यूपीसीडा ने क्षेत्र में सड़क और जलनिकासी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 7.42 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए हैं। इनके तहत सीसी रोड, सड़क सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और आरसीसी नालियों का निर्माण कराया जाएगा।

यूपीसीडा के उप महाप्रबंधक सलिल यादव ने बताया कि सब-डिवीजन ए-9 में सीसी रोड और आरसीसी ड्रेन का निर्माण कराया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 3.58 करोड़ रुपये है।

बड़ी संख्या में भारी वाहनों की आवाजाही

उक्त कार्य छह माह में पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। वहीं, सड़कों के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण के साथ आरसीसी नाली बनाई जाएगी, जिसमें करीब 3.84 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारी वाहनों की आवाजाही होती है।