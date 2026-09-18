त्योहार पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, बिहार-पूर्वांचल के लिए 35 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। त्योहारों की आहट के साथ ही ट्रेनों में सीटें फुल हो रहीं हैं। यह बात अलग है कि रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिये 35 से अधिक ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। रूटीन ट्रेनों में आरक्षण अधिक होने के कारण सीटें फुल होने से यात्रियों को परेशानी होती है।

दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान बिहार और पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों की भीड़ एक साथ बढ़ जाती है। यहां जाने के लिए यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। 35 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन 35 से अधिक ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जो अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर में छठ पूजा के बाद तक किया जाएगा। सभी ट्रेनें साप्ताहिक होंगी। यात्री रूटीन की ट्रेन के साथ इन ट्रेनों में भी जाने के लिए रिजर्वेशन करा सकेंगे।