मुजफ्फरपुर से पुणे के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ी, दिवाली छठ पर यात्रियों को बड़ी राहत

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Hadapsar Pune Special Train Extension: त्योहारों के अवसर पर रेल यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने मुजफ्फरपुर और हड़पसर (पुणे) के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी डीआरएम समस्तीपुर ने अपनी एक्स पोस्ट में दी है।

रेलवे द्वारा इस स्पेशल ट्रेन के फेरों में बढ़ोतरी की गई है ताकि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर घर आने-जाने वाले यात्रियों को आवागमन में कोई परेशानी न हो। गाड़ी संख्या 05589 मुजफ्फरपुर जंक्शन से चलकर हाजीपुर, पाटलिपुत्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और जबलपुर के रास्ते पुणे के हड़पसर तक जाती है। ट्रेन की नई समय-सीमा गाड़ी संख्या 05589 मुजफ्फरपुर–हड़पसर (पुणे) स्पेशल ट्रेन का विस्तार 22 सितंबर 2026 से 24 नवंबर 2026 तक कर दिया गया है। यह ट्रेन इस अवधि के दौरान प्रत्येक मंगलवार को संचालित होगी और कुल 10 ट्रिप लगाएगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 05590 हड़पसर (पुणे)–मुजफ्फरपुर स्पेशल 24 सितंबर 2026 से 26 नवंबर 2026 तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी और यह भी 10 फेरे लगाएगी।

मार्ग और कुल दूरी यह स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन से हड़पसर (पुणे) के बीच लगभग 1,822 किलोमीटर की कुल दूरी तय करती है। अपने पूरे सफर के दौरान यह ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल 22 प्रमुख स्टेशनों पर रुकती है।