झांसी से गाजीपुर के रास्ते आसनसोल तक चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, बिहार-झारखंड के यात्रियों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। पर्वों पर घर लौटने और रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा दी है। गाजीपुर और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग बिहार, झारखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में काम के सिलसिले में आते-जाते हैं।

ऐसे यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन से आसनसोल के बीच वाया वाराणसी और गाजीपुर सिटी द्वि-साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 21 कोच की यह ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल 16 फेरे लगाएगी।