यूपी में लहसुन-प्याज की खेती करने वाले किसानों को सरकार देगी पैसा, 40% अनुदान से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

जागरण संवाददाता, भदोही। परंपरागत धान व गेहूं की खेती कर रहे किसान यदि प्याज और लहसुन की खेती में मन लगाएंगे तो उन्हें खेती में आने वाले लागत में 40 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इससे किसानों के लिए खेती करना आसान हो जाएगी।

शासन ने एकीकृत बागवानी मिशन योजना के मशाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत किसानों को राहत देने के लिए न सिर्फ अनुदान देने की व्यवस्था की है बल्कि कुल 126 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती कराने का लक्ष्य तय कर दिया है।

उद्यान विभाग के अंतर्गत संचालित योजना के तहत किसानों को प्रेरित करने का काम शुरू कर दिया गया है। शासन की ओर से प्रत्येक वर्ग के किसानों की आय बढ़ाने को लेकर अलग-अलग तमाम योजनाएं संचालित की जा रही है।

किसानों को कृषि यंत्र व उपकरणों तक की व्यवस्था करने में कोई दिक्कत न हो अनुदान पर ट्रैक्टर से लेकर अन्य उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं। इसी तरह प्याज व लहसुन की खेती के प्रति आकर्षित हों। उनकी आय बढ़ सके, शासन ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 63-63 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज व लहसुन की खेती कराने का लक्ष्य तय किया है। दोनों की खेती पर प्रति हेक्टेयर आने वाले कुल लागत 50 हजार रुपये में 40 प्रतिशत यानी 20 हजार रुपये अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था की है।