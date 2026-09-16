गाजियाबाद में एचपीवी वैक्सीन की 1043 डोज का हिसाब गायब, 31 केंद्र प्रभारियों को नोटिस

मदन पांचाल, गाजियाबाद। प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं में बढ़ते सर्विकल कैंसर से बचाव को लेकर टीकाकरण की लांचिंग के बाद जिले में 11 मार्च से शुरू किए गए निश्शुल्क ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान में एचपीवी वैक्सीन के हिसाब को लेकर बड़ा अंतर सामने आया है।

जिले को 44 हजार किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया था। आठ सितंबर तक स्वास्थ्य विभाग ने यू-विन पोर्टल पर 42,599 किशोरियों के टीकाकरण का ब्योरा अपडेट कर दिया, लेकिन ई-विन पोर्टल पर वैक्सीन की खपत महज 41,556 डोज दर्ज की गई है।

दोनों आंकड़ों में 1,043 डोज का अंतर है।वैक्सीन प्राप्त होने और उसके कन्जेप्शन यानि इस्तेमाल के आंकड़ों में भिन्नता मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है। 31 कोल्ड चेन केंद्र प्रभारियों को नोटिस जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डा.नीरज अग्रवाल ने जिले के 31 कोल्ड चेन केंद्रों के प्रभारियों को नोटिस जारी कर वैक्सीन के वास्तविक इस्तेमाल का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से वैक्सीन की प्राप्ति, वितरण, टीकाकरण और शेष स्टाक का ब्योरा मिलाने को कहा गया है।

रिपोर्ट के अनुसार अलग-अलग केंद्रों पर टीकाकरण कवरेज और ई-विन पर दर्ज खपत में अंतर सामने आया है। कहीं खपत कम दर्ज है तो कुछ केंद्रों पर खपत कवरेज से अधिक दिखाई गई है। उदाहरण के तौर पर सीएचसी लोऩी के अंतर्गत कुल कवरेज 6,194 के मुकाबले ई-विन पर 5,900 डोज की खपत दर्ज है।

वहीं सीएचसी डासना में 4,980 के मुकाबले 5,053 डोज की खपत दर्ज की गई है।एचपीवी वैक्सीन बाजार में महंगी होने के कारण इसके एक-एक डोज का हिसाब बेहद महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि दोनों पोर्टल के आंकड़ों में अंतर किस स्तर पर हुआ।