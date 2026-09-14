मानसिक रूप से कमजोर महिला ने युवती को काटा तो वह रेबीज से डर गई, अस्पताल पहुंच एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने पर अड़ी

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सिकंदराबाद निवासी युवती को शहर में घूमने वाली एक मानसिक रूप से कमजोर महिला ने काट लिया। युवती तुरंत सिकंदराबाद के सरकारी अस्पताल पहुंची। वहां से पीड़िता को कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कालेज भेजा गया।

यहां वह एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने पर अड़ गई। डॉक्टरों के इसकी आवश्यकता से इन्कार करने पर भी नहीं मानी। उसके हंगामा करने पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दी गई।

इमरजेंसी पहुंची युवती ने चिकित्सकों को बताया कि वह सिकंदराबाद की रहने वाली हैं। शनिवार की सुबह वह घर से बाजार जा रही थीं। तभी रास्ते में घूम रही मानसिक रूप से कमजोर महिला ने उनके हाथ में काट लिया। किसी तरह लोगों ने उससे बचाया।

चाय पीने के बाद उनकी पत्नी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। अचानक पत्नी की मौत होने पर उन्होंने संदेह बताया और पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच करते हुए आसपास के लोगों से भी पूछताछ की।