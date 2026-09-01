आधी रात को महिला से मिलने पहुंचे युवक की पीट-पीटकर हत्या... पति के अचानक घर पहुंचने पर हुआ विवाद

संवाद सूत्र, छतारी (बुलंदशहर)। छतारी थाना क्षेत्र के गांव जिनामई में एक युवक की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।

गांव जिनामई निवासी 25 वर्षीय पुष्पेंद्र सिंह पुत्र उदयवीर सिंह के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि युवक सोमवार रात गांव की एक महिला के घर में घुस गया था। महिला का पति दिल्ली में नौकरी करता है। आरोप है कि पति के अचानक घर पहुंचने पर पुष्पेंद्र से घर आने का कारण पूछा तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।

इसके बाद पुष्पेंद्र के साथ जमकर मारपीट की गई। इस मारपीट में पुष्पेंद्र की मौत हो गई। आरोप है कि पुष्पेंद्र के अलावा युवक ने अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट की। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचे सब पोस्टमार्टम को जिला अस्पताल स्थित मर्चरी भेजा है। गांव में तनाव को देखते हैं पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग का पाया गया है। पुष्पेंद्र के पिता की तहरीर पर महिला, उसके पति और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

बताया जाता है कि खाना खाते समय किसी बात को लेकर प्रिंस गुप्ता का अपने दोस्तों से विवाद हो गया। आरोप है कि इसी के चलते दोस्त ने अंटी से अवैध तमंचा निकालकर फायरिंग दी। कूल्हा पर गोली लगने से प्रिंस लहूलुहान अवस्था में वहीं जमीन पर गिर गया और उसके बाद आरोपित भाग गए।