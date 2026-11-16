गाजियाबाद के हाउस टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत, एकमुश्त समाधान योजना की डेडलाइन बढ़ी; जानें नई तारीख

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम के हाउस टैक्स बकायेदारों को राहत देने वाली एकमुश्त समाधान योजना के बावजूद वसूली की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं है। करीब 2700 भवन स्वामियों ने योजना के तहत आवेदन कर 19 करोड़ रुपये का डिमांड जनरेट कराया है, लेकिन निगम के खाते में अब तक केवल पांच करोड़ रुपये ही पहुंचे हैं।

कम वसूली को देखते हुए नहीं, बल्कि योजना का लाभ लेने से छूट गए भवन स्वामियों को मौका देने के लिए शासन ने इसकी समयसीमा एक महीने बढ़ा दी है। समय सीमा बढ़ने से बकायेदारों को राहत समय सीमा बढ़ने से अब बकायेदारों को राहत पाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। पहले योजना में शामिल होने के लिए 14 नवंबर तक आवेदन करना था। शासन ने इसे बढ़ाकर 14 दिसंबर कर दिया है।

इसी तरह बकाया हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख भी 15 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 कर दी गई है। ब्याज और सरचार्ज से मिलेगी राहत योजना की खास बात यह है कि इसमें पुराने हाउस टैक्स बकाये पर लगने वाले ब्याज और सरचार्ज से पूरी तरह छुटकारा मिल रहा है। भवन स्वामियों को ब्याज और सरचार्ज के मद में कोई राशि नहीं देनी होगी।