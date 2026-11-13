डॉक्टरों की लापरवाही ने ली जान? गाजियाबाद के अस्पताल में युवती की मौत; परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन
गाजियाबाद के जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती 18 वर्षीय मनीषा की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद अस्पताल में भर्ती 18 वर्षीय महिला की मौत।
परिजनों ने डॉक्टरों पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया।
शव रखकर हंगामा, पुलिस कार्रवाई की मांग की गई।
मदन पांचाल, गाजियाबाद। गाजियाबाद के संजयनगर स्थित जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती एक महिला की शुक्रवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने इमरजेंसी में शव रखकर हंगामा किया।
पुलिस बुलाकर संबंधित चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस को लिखित सूचना भेजकर कार्रवाई की मांग की है।
युवती को टीबी संक्रमण भी बताया
पुलिस सूचना के अनुसार, राकेश मार्ग स्थित नेहरूनगर के रहने वाले जयकांत की पत्नी 18 वर्षीय मनीषा को सांस लेने में परेशानी होने पर गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवती को टीबी संक्रमण भी बताया गया है। शुक्रवार को वार्ड में भर्ती महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
परिजनों का आरोप है कि भर्ती होने के बाद से लेकर सुबह तक कोई भी चिकित्सक मनीषा को देखने वार्ड में नहीं गया। उपचार में भी लापरवाही बरती गई। परिजनों का कहना है कि समय पर इलाज और देखभाल की जाती तो मनीषा बच सकती थी।
परिजन पुलिस कार्रवाई को लेकर अड़े हुए हैं। पुलिस को तहरीर दी जा रही है। उधर, सीएमएस डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि प्रकरण में जांच कराई जाएगी।
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