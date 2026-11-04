बालकनी बन रही मौत का मुंह, नहीं थम रहे हादसे, आखिर कब जागेंगे नींद से बिल्डर? 

दीपा शर्मा, गाजियाबाद। हाईराइज सोसायटियों में बालकनी की खूबसूरती और खुलेपन के बीच सुरक्षा का सवाल लगातार अनदेखा हो रहा है। कम ऊंचाई की रेलिंग, खुले हिस्से और कमजोर सुरक्षा इंतजाम कई परिवारों के लिए जानलेवा साबित हुए हैं।

जिले में बालकनी और ऊंची मंजिलों से गिरने के कई जानलेवा हादसे सामने आए हैं। इनमें मासूम बच्चों से लेकर किशोर और वयस्क और बुजुर्गों तक की जान जा चुकी है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन मायवुड्स सोसायटी में 23वीं मंजिल से गिरकर पिता और 11 वर्षीय बेटे की मौत ने एक बार फिर बालकनी की सुरक्षा की ओर ध्यान खींचा है।

आखिर कब करेंगे बिल्डर ठोस मानक लागू? सवाल यह है कि आखिर कितने हादसों के बाद बिल्डर, एओए और प्राधिकरण बालकनी की रेलिंग की ऊंचाई, मजबूती और खुले हिस्सों की सुरक्षा को लेकर ठोस मानक लागू करेंगे? जिले में करीब 450 आवासीय हाईराइज सोसायटी हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसी सोसायटी हैं, जहां बालकनी की रेलिंग सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं है। बीते सालों में बालकनी और खिड़कियों से बच्चों के गिरने की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं।

स्थायी समाधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं... हादसों के बाद अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन स्थायी समाधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। रेलिंग की ऊंचाई की जांच, खुले हिस्सों को सुरक्षित करने और अतिरिक्त जाली लगाने के लिए स्पष्ट नियम जरूरी हैं।

बिल्डर, एओए और प्राधिकरण के बीच जिम्मेदारी तय नहीं होने से भी समस्या बनी हुई है। इमारतों के निर्माण से लेकर रखरखाव तक सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। छोटे बच्चों के साथ ज्यादा हो रहे हादसे छोटे बच्चों के बालकनी तक पहुंचने पर हादसे की आशंका और बढ़ जाती है। अभी तक के हाईराइज सोसायटियों की बालकनी से गिरने पर हुई मौत के मामलों में सबसे ज्यादा घटनाएं छोटे बच्चों के साथ हुई हैं।