मदन पांचाल, गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सीएचसी, यूपीएचसी और जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने इन दिनों शासन स्तर से नामित उच्चाधिकारियों की टीम घूम रही है।

जिला एमएमजी अस्पताल और जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मंगलवार को टीम संजयनगर स्थित जिला संयुक्त अस्पताल में पहुंची। टीम बिन्दुवार स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रही है।

अस्पताल में कई खामियां मिलने पर उच्चाधिकारियों ने जताई नाराजगी। मदन पंचाल, जागरण

सहारनपुर के संयुक्त निदेशक डॉ. देवेश कुमार सिंह और विनोद कुमार सबसे पहले ओपीडी में पहुंचे। यहां पर गंदगी देखकर नाराजगी जताई। सीएमएस को कड़ी फटकार लगाते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिया। इतना ही नहीं टोकन सिस्टम भी फेल मिला।