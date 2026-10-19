बिजली व्यवस्था में बड़ा सुधार: ट्रांसफार्मरों की GPS मैपिंग शुरू, एक क्लिक पर मिलेगा पूरा ब्योरा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में अब जीपीएस से ट्रांसफार्मरों की सटीक लोकेशन पता चल सकेगी। विद्युत निगम करीब 20 हजार ट्रांसफार्मरों की डिजिटल मैपिंग कर रहा है। इसमें ट्रांसफार्मरों की लोकेशन के साथ उनकी क्षमता और संबंधित फीडर का ब्योरा भी दर्ज किया जाएगा।

इससे विद्युत निगम के पास पूरे बिजली नेटवर्क का डिजिटल रिकार्ड उपलब्ध होगा। जोन-प्रथम में अब तक करीब 7700 ट्रांसफार्मर चिह्नित किए जा चुके हैं। अभी तक विद्युत निगम के पास ट्रांसफार्मरों की लोकेशन, क्षमता और फीडर से उनके जुड़ाव का समेकित ब्योरा उपलब्ध नहीं था।

ट्रांसफार्मर की भौगोलिक स्थिति होगी दर्ज ऐसे में यह पता लगाने में परेशानी होती थी कि किस फीडर से कितने ट्रांसफार्मर जुड़े हैं और उनकी कुल क्षमता कितनी है। जीपीएस मैपिंग के तहत प्रत्येक ट्रांसफार्मर की भौगोलिक स्थिति दर्ज की जाएगी। इसके बाद तकनीकी मैपिंग के जरिये उसे संबंधित फीडर के नेटवर्क से जोड़ने पर फीडरवार ट्रांसफार्मरों का ब्योरा तैयार हो सकेगा।

अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जीपीएस के माध्यम से पूरे विद्युत ढांचे का रिकार्ड तैयार किया जा रहा है। इसमें ट्रांसफार्मर कहां स्थापित है और उसकी क्षमता कितनी है, इसकी जानकारी विभाग के पास रहेगी। निजी नलकूप कनेक्शनों की लोकेशन भी दर्ज की जा रही है।