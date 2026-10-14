फरीदाबाद में सड़क पर भरा सीवर का पानी, बचने के प्रयास में ट्रांसफार्मर से टकराया साइकिल सवार; करंट से मौत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। संजय काॅलोनी 22 फुट रोड पर भरे सीवर के पानी से बचने के चक्कर में साइकिल सवार का संतुलन बिगड़ गया और वह साइकिल सहित गिर पड़ा। उसका हाथ सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर से टकरा गया। इस दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान शिव काॅलोनी निवासी दिनेश तिवारी के रूप में हुई है। वह एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। मृतक अपने पीछे तीन बेटियों को छोड़ गया है।पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।