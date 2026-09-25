दो दिन पहले जीता था सीबीएसई नेशनल रोप स्कीपिंग में गोल्ड, गाजियाबाद में 12वीं मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की राजनगर रेजीडेंसी सोसायटी में शुक्रवार रात संदिग्ध परिस्थिति में 12वीं मंजिल से गिरकर 14 वर्षीय प्राची राजपूत की मौत हो गई। प्राची डीडीपीएस स्कूल संजयनगर में कक्षा नौ की छात्रा थी। दो दिन पहले ही वह महाराष्ट्र के शिरडी में हुई सीबीएसई नेशनल रोप स्कीपिंग प्रतियोगिता स्वर्ण पदक जीतकर लौटी थी।

बालकनी गई थी पसारे कपड़े लेने राजनगर रेजीडेंसी के जी टावर पर 12वीं मंजिल स्थित फ्लैट निवासी सुरेश चंद बहुराष्ट्रीय कंपनी में साॅफ्टवेयर इंजीनियर हैं। शुक्रवार रात घर पर उनकी पत्नी, 14 वर्षीय बेटी प्राची, छोटी बेटी और सास-ससुर मौजूद थे।