गाजियाबाद में दो साल की बेटी को फांसी लगाकर खुद भी फंदे पर लटकी मां, एक ही रस्सी से लटके मिले शव

अजय सक्सेना, साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र की भारत नगर काॅलोनी में शुक्रवार देर शाम मां ने दो वर्षीय बेटी को फांसी लगाने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। दोनों के शव कमरे में एक ही रस्सी से फंदे पर लटके मिले।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में घरेलू कलेश के चलते आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। हालांकि, पुलिस मामले में कई बिन्दुओं पर जांच में जुटी है। मूलरूप से हरदोई निवासी सोनू गाजियाबाद मैक्स अस्पताल में काम करते हैं। वह चार साल से भारत नगर कालोनी में किराए पर रहते हैं। उसके परिवार में पत्नी प्रीति (24) और बेटी अक्षिता (2 वर्ष) हैं। उनकी बहन भी उसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पर रहती है। सोनू कुछ दिन से बीमार हैं। जिस कारण वह अस्पताल नहीं जा रहे थे। शाम करीब साढ़े सात बजे वह मेडिकल स्टोर से दवाई लेने गए थे। इस दौरान उनकी बहन भाभी के पास गईं।

उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जबाव नहीं मिला। उनके शोर मचाने पर लोग एकत्र हो गए। लोगों ने दरवाजा तोड़ा। तो अंदर का नजारा देखकर लोग दंग रह गए। मां बेटी के शव एक रस्सी से फंदे पर लटके हुए थे। लोग उन्हें नीचे उतार कर निजी अस्पताल लेकर पहुंचे।