गाजियाबाद: पति ने गला दबाकर बेहोश की पत्नी, फिर फंदे पर लटकाने का किया प्रयास, मां ने बचाई जान
साहिबाबाद के शहीदनगर में पति ने पत्नी का गला दबाकर बेहोश करने के बाद उसे फंदे पर लटकाने का प्रयास ...और पढ़ें
HighLights
पति ने पत्नी का गला दबाकर बेहोश किया, फंदे पर लटकाने का प्रयास।
मां के शोर मचाने पर आरोपित पति और दोस्त मौके से फरार।
पीड़िता ने पति, दोस्त और अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शहीदनगर में पति ने चारपाई पर लेटी पत्नी का गला दबाकर बेहोश करने के बाद फंदे पर लटकाने का प्रयास किया। आरोपित का दोस्त भी उसके साथ था।
पीड़िता की मां के शोर मचाने पर आरोपित जाने से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। महिला ने पति, उसके दोस्त और अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शहीदनगर कॉलोनी निवासी रुबीना ने बताया कि 10 साल पहले उनका अलीगढ़ निवासी जाहिद से निकाह हुआ था। स्वजन ने निकाह में 10 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि निकाह के कुछ समय बाद ससुरालिये मानसिक व शारीरिक रूप से उत्पीड़न करने लगे।
दो साल से अलग किराए के मकान में रह रही पत्नी
पति, जेठ और देवर ने उनसे मारपीट की। इससे परेशान होकर दो साल पहले वह मायके आ गईं, जहां वह किराये के मकान में रहती हैं। उन्होंने बताया कि उनके कमरा लेने के कुछ दिन बाद पति भी उनके पास आकर रहने लगा लेकिन छोटी-छोटी बातों पर उनके साथ मारपीट करता था।
18 सितंबर को उनकी तबीयत खराब थी। सुबह करीब आठ बजे वह चारपाई पर लेटी थीं। मां उनकी दोनों बेटियों को स्कूल छोड़ने गई थीं। इस दौरान पति अपने दोस्त के साथ घर पहुंचा। पति ने उन्हें जान से मारने की नीयत से गला दबा दिया। विराेध करने पर दोस्त ने उनके हाथ-पैर पकड़ लिए। गला दबने से वह बेहोश हो गई।
फंदे पर लटकाने का प्रयास कर रहा था पति तभी
आरोपित फंदा डालकर उन्हें लटकाने का प्रयास करने लगे। तभी स्कूल से पहुंची मां ने शोर मचा दिया। उनके शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए, जिन्हें देखकर आरोपित गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।
एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि महिला ने आरोपित पति जाहिद, जेठ, देवर आकिल, अमन, ताहिर, अल्लो, अकिला और दोस्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।
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