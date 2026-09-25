गाजियाबाद: पति ने गला दबाकर बेहोश की पत्नी, फिर फंदे पर लटकाने का किया प्रयास, मां ने बचाई जान

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शहीदनगर में पति ने चारपाई पर लेटी पत्नी का गला दबाकर बेहोश करने के बाद फंदे पर लटकाने का प्रयास किया। आरोपित का दोस्त भी उसके साथ था।

पीड़िता की मां के शोर मचाने पर आरोपित जाने से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। महिला ने पति, उसके दोस्त और अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।



शहीदनगर कॉलोनी निवासी रुबीना ने बताया कि 10 साल पहले उनका अलीगढ़ निवासी जाहिद से निकाह हुआ था। स्वजन ने निकाह में 10 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि निकाह के कुछ समय बाद ससुरालिये मानसिक व शारीरिक रूप से उत्पीड़न करने लगे।

दो साल से अलग किराए के मकान में रह रही पत्नी पति, जेठ और देवर ने उनसे मारपीट की। इससे परेशान होकर दो साल पहले वह मायके आ गईं, जहां वह किराये के मकान में रहती हैं। उन्होंने बताया कि उनके कमरा लेने के कुछ दिन बाद पति भी उनके पास आकर रहने लगा लेकिन छोटी-छोटी बातों पर उनके साथ मारपीट करता था।

18 सितंबर को उनकी तबीयत खराब थी। सुबह करीब आठ बजे वह चारपाई पर लेटी थीं। मां उनकी दोनों बेटियों को स्कूल छोड़ने गई थीं। इस दौरान पति अपने दोस्त के साथ घर पहुंचा। पति ने उन्हें जान से मारने की नीयत से गला दबा दिया। विराेध करने पर दोस्त ने उनके हाथ-पैर पकड़ लिए। गला दबने से वह बेहोश हो गई।