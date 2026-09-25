'3.46 करोड़ भी चले गए और फ्लैट भी नीलाम होगा', जानिए इंदिरापुरम में गौर ग्रीन एवेन्यू के इस बड़े फर्जीवाड़े का सच

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र गौर ग्रीन एवेन्यू में 3.46 करोड़ रुपये लेकर बैंक में गिरवी रखा फ्लैट बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित दंपती ने आरोपित मकान मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।

गौर ग्रीन एवेन्यू निवासी लक्ष्मीकांत और उनकी पत्नी रश्मि सिन्हा ने बताया कि उन्हें फ्लैट खरीदना था। इस दौरान उनका संपर्क साहिल थरेजा से हुआ। उसने अपना फ्लैट बेचने की बात कही। दोनों के बीच 3.46 करोड़ रुपये में फ्लैट बेचने खरीदने की बात तय हुई। उन्होंने जुलाई 2025 में रुपये दे दिए।

जांच में पता चला बैंक के पास गिरवी है फ्लैट आरोप है कि साहिल थरेजा ने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराई। इसके बाद उन्होंने फ्लैट के संबंध में जानकारी की तो पता चला कि फ्लैट बैंक आफ बड़ौदा के पास गिरवी रखा है। रुपये जमा न होने के कारण 27 अप्रैल को उसकी नीलामी होनी है। उन्होंने बताया कि फ्लैट की नीलामी का नोटिस समाचार पत्र में भी देखा।