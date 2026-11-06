'इंदिरापुरम में घर खरीदने का सुनहरा मौका', GDA ने मंजूर किया लेआउट प्लान; 2 महीने में शुरू होगा काम

जितेंद्र सिंह, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। कनावनी में प्रस्तावित इंदिरापुरम विस्तार योजना पर जीडीए ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। 72 हेक्टेयर जमीन पर योजना को विकसित करने की तैयारी है। इसका लेआउट प्लान पास हो गया है। अब जीडीए डीपीआर तैयार करा रहा है।

जीडीए अधिकारियों का कहना है कि पहले फेज में 25 हेक्टेयर खाली जमीन पर योजना को विकसित किया जाएगा। इसका लिए लेआउट प्लान पास हो गया है। करीब एक सप्ताह में डीपीआर तैयार हो जाएगी। करीब दो महीने में काम शुरू हो जाएगा। अभी जीडीए मूलभूत सुविधाएं विकसित कराएगा। इसमें सड़क, भूखंड समेत अन्य विकास कार्य किए जाएंगे।