गाजियाबाद के व्हीकल फ्री जोन की बदलेगी सूरत, अब प्राइवेट एजेंसी को मिलेगी जिम्मेदारी; जीडीए का फैसला

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। हार्ट ऑफ गाजियाबाद यानी राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर (आरडीसी) में पांच करोड़ रुपये खर्च कर जीडीए ने व्हीकल फ्री जोन का पायलट प्रोजेक्ट लांच किया था, जो पिछले पांच वर्षों से बदहाल है।

दैनिक जागरण ने इसकी बदहाली को समय-समय पर उजागर करते हुए प्राधिकरण को इसकी याद दिलाई थी। इस पर प्राधिकरण ने व्यवस्थित रूप से इसे व्हीकल फ्री जोन के रूप में संचालित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

अब इस जोन के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी निजी एजेंसी संभालेगी। एजेंसी के चयन के लिए जीडीए ने टेंडर जारी किया है।

पांच करोड़ की लागत से बना था जोन

जीडीए ने आरडीसी में करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से 400 मीटर यानी छह हजार वर्ग मीटर का व्हीकल फ्री जोन बनाया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री एवं स्थानीय सांसद डाॅ. वीके सिंह ने अक्टूबर 2020 में किया था। यहां खान-पान के लिए कियोस्क तैयार किए गए थे।

वहीं, परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए आने वाले लोगों के लिए बैठने और टहलने की व्यवस्था की गई थी। जोन को सुंदर बनाने के लिए फाउंटेन, लाइटिंग और हरियाली का खास ख्याल रखा गया था, लेकिन यह कारगर साबित नहीं हो सका।