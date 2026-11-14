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फ्लैट खरीदारों को करोड़ों का चूना लगाकर 3 महीने से छिपा था 50 हजार का इनामी, अब चढ़ा गाजियाबाद पुलिस के हत्थे

By vinit Edited By: Kapil Kumar
Published: Sat, 14 Nov 2026 05:16 PM (IST)

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में फ्लैट बुकिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 50 हजार के इनामी आरोपी ...और पढ़ें

गाजियाबाद पुलिस। जागरण

गाजियाबाद पुलिस। जागरण

HighLights

  1. गाजियाबाद में 50 हजार का इनामी बिल्डर आरोपी गिरफ्तार।

  2. फ्लैट बुकिंग के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला।

  3. बिल्डर वरुण मक्कड़ और पत्नी निधि अभी भी फरार।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में निवेशकों से फ्लैट बुकिंग के नाम पर करोड़ों रुपये लेकर फरार हुए 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

वहीं, पकड़ा गया आरोपी नितिन शर्मा उर्फ दीपक शर्मा है। आरोपी के खिलाफ नंदग्राम थाने में तीन केस दर्ज हैं। तीन माह से ज्यादा समय से आरोपी फरार चल रहा था।

इस मामले में बिल्डर वरुण मक्कड़ और उसकी पत्नी निधि मक्कड़ भी फरार चल रहे हैं।

 

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