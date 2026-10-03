30 अजगर, 71 कोबरा, 62 वाइपर, तेंदुआ और मोर का किया रेस्क्यू; गाजियाबाद में 574 वन्यजीवों को बचाया

जतिन त्यागी, गाजियाबाद। आबादी का विस्तार बढ़ने के साथ जंगल और इंसानों के बीच की दूरी कम हो रही है। इस कारण वन्यजीवों के आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचने के मामले सामने आते रहते हैं। इसलिए वह विभाग को वन विभाग को सांप से लेकर तेंदुए और पक्षियों तक के रेस्क्यू के लिए लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सितंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच 574 वन्यजीवों को सुरक्षित रेस्क्यू कर प्राकृतिक आवास में छोड़ा।

रेस्क्यू कर प्राकृतिक आवासों में छोड़ा इस अवधि में वन विभाग ने 30 अजगर, 71 कोबरा और 62 वाइपर सांपों का रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा 72 मानिटर लिजर्ड को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वन्यजीवों को रेस्क्यू करने के बाद उन्हें आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया।

वहीं, एक तेंदुए का रेस्क्यू कर उसके पुनर्वास की कार्रवाई भी की गई। इनके अलावा पक्षियों के संरक्षण में भी विभाग ने अभियान चलाया। एक वर्ष के दौरान 31 उल्लू एवं अन्य पक्षियों का रेस्क्यू किया गया। अन्य पक्षियों में 31 मोर भी शामिल हैं। इस तरह विभिन्न प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए विभाग की रेस्क्यू टीमों ने लगातार अभियान चलाया।