गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, धूल और धुएं में उड़े अधिकारियों के दावे, यमुना नगर पहले नंबर पर
गाजियाबाद लगातार दूसरे दिन देश के 252 शहरों में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां शनिवार को एक्यूआई 222 दर्ज किया गया।
HighLights
गाजियाबाद लगातार दूसरे दिन देश में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर।
शनिवार को जिले का एक्यूआई 222, अधिकारियों ने नहीं की कार्रवाई।
सड़कों पर उड़ती धूल, कूड़ा जलाना प्रदूषण का मुख्य कारण।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। दूसरे दिन भी गाजियाबाद देश के 252 शहरों में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा, फिर भी अधिकारियों के दावे दिनभर धूल और धुएं में उड़ते रहे। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने भी दिनभर में कोई कार्रवाई नहीं की।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शनिवार को जिले का एक्यूआइ 222 दर्ज किया गया। वहीं, पहले नंबर पर हरियाणा का यमुना नगर रहा। यहां का एक्यूआइ 228 दर्ज किया गया।
दो दिन से गाजियाबाद की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। इसके बाद भी अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू नहीं की। वेव सिट का एक्यूआइ खराब श्रेणी में सबसे अधिक 294 दर्ज किया गया। इसके अलावा वसुंधरा का एक्यूआइ 219, लोनी का 254 और संजय नगर का 232 दर्ज किया गया।
इन इलाकों को अभी थोड़ी राहत
अभी गोविंदपुरम और इंदिरापुरम के लोगों को थोड़ी राहत है। प्रदूषण का मुख्य कारण सड़कों पर उड़ती धूल और जगह-जगह कूड़ा बना हुआ है। वहीं, लोनी में भी सड़कों पर उड़ती धूल के साथ अवैध फैक्ट्रियों से निकलता धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है।
इसके बाद भी सड़कों पर न तो छिड़काव दिखाई दे रहा है और न ही प्रदूषण बोर्ड की कोई कार्रवाई। शायद अभी स्थिति और खराब होने का इंतजार कर रहे हैं।
बैराज समेत कई स्थानों पर दिनभर जलता रहा कूड़ा
हिंडन बैराज के पास कूड़े के ढेर में दिनभर आग लगी रही। उससे निकलने वाला धुआं प्रदूषण को बढ़ाता रहा। लोगों नाक और आंखों पर हाथ रखकर यहां से गुजरते रहे, लेकिन किसी भी अधिकारी की नजर उस पर नहीं पड़ी। इसके अलावा कनावनी और साहिबाबाद साइट-चार में भी दिनभर कूड़ा जलता रहा।
शनिवार को किस क्षेत्र का कितना रहा एक्यूआई
क्षेत्र एक्यूआई
वेव सिटी 294
वसुंधरा 219
संजय नगर 232
लोनी 254
इंदिरापुरम 141
गोविंदपुरम 190
सभी विभाग अपने-अपने स्तर कार्य कर रहे हैं। पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अगर कहीं कूड़ा जलाया जा रहा है तो इसे रोकने के लिए नगर निगम को पत्र लिखेंगे।
-अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी।
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