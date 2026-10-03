गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, धूल और धुएं में उड़े अधिकारियों के दावे, यमुना नगर पहले नंबर पर

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। दूसरे दिन भी गाजियाबाद देश के 252 शहरों में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा, फिर भी अधिकारियों के दावे दिनभर धूल और धुएं में उड़ते रहे। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने भी दिनभर में कोई कार्रवाई नहीं की।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शनिवार को जिले का एक्यूआइ 222 दर्ज किया गया। वहीं, पहले नंबर पर हरियाणा का यमुना नगर रहा। यहां का एक्यूआइ 228 दर्ज किया गया। दो दिन से गाजियाबाद की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। इसके बाद भी अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू नहीं की। वेव सिट का एक्यूआइ खराब श्रेणी में सबसे अधिक 294 दर्ज किया गया। इसके अलावा वसुंधरा का एक्यूआइ 219, लोनी का 254 और संजय नगर का 232 दर्ज किया गया।

इन इलाकों को अभी थोड़ी राहत अभी गोविंदपुरम और इंदिरापुरम के लोगों को थोड़ी राहत है। प्रदूषण का मुख्य कारण सड़कों पर उड़ती धूल और जगह-जगह कूड़ा बना हुआ है। वहीं, लोनी में भी सड़कों पर उड़ती धूल के साथ अवैध फैक्ट्रियों से निकलता धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है।