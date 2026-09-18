देख रहे हो विनोद... 6 करोड़ की जमीन के मालिक, खतौनी में हो गए भूमिहीन; गाजियाबाद के 100 से ज्यादा किसान परेशान

एसडीएम सदर अजीत सिंह का कहना है कि का कहना है कि जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा।

क्या बोले लोग

मेरे हिस्से में तीन बीघा जमीन है। इसके बावजूद खतौनी का अंश निर्धारण में गलती कर मेरे नाम शून्य जमीन कर दी गई। जब इसका पता चला तो मैं परेशान हो गया, आज कैंप में मैंने अंश निर्धारण में हुई गलती पर आपत्ति जताते हुए उसमें सुधार के लिए आवेदन किया है।



- विनोद, रईसपुर



अंश निर्धारण में गलती की गई है। सरकारी दस्तावेजों में मेेरे नाम शून्य जमीन कर दी गई जबकि मैं तीन बीघे खेत का मालिक हूं। मैंने शिविर में पहुंचकर अंश निर्धारण में हुई गलती में सुधार की मांग की है।

- रवि चौधरी, रईसपुर

मैं छह बीघे जमीन का मालिक हूं। अंश निर्धारण में तहसील प्रशासन की ओर से खतौनी में मेरा अंश जीरो कर दिया गया। इस लापरवाही के कारण सरकारी दस्तावेज में मैं भूमिहीन हो गया। अब इसमें सुधार के लिए लेखपाल को दस्तावेज सौंपे हैं।

- सुधीर चौधरी



खतौनी के पांच रकबे में मेरी हिस्सेदारी थी, चार खसरों में तो मेरा अंश निर्धारण कर दिया गया लेकिन पांचवें खसरे की खतौनी में मेरा अंश निर्धारण नहीं किया गया। शिविर में मैंने इसको लेकर आपत्ति जताते हए अंश निर्धारण में हुई गलती के सुधार की मांग की है।

- मदनपाल सिंह, रईसपुर