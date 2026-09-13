Industrial Corridor में पांच भूखंड आवंटित; चार पर चल रही प्रक्रिया... अमेरिकी कंपनी करेगी 2913 करोड़ का निवेश

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे के पास विकसित किए जा रहे औद्योगिक गलियारा के प्रथम चरण का स्वरूप लगभग निर्धारित हो गया है। इसमें यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण) मात्र 24 उद्योगों को भूखंड आवंटित करेगा। यानि यहां बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाईयां लगेंगी। अभी तक पांच भूखंडों का आवंटन विभिन्न कंपनियों को किया भी जा चुका है।

तीन बड़े भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। इनका परीक्षण किया जा रहा है, जल्द भूखंडों का आवंटन होगा। इनमें अमेरिकी कंपनी बाल कारपोरेशन का आवेदन भी शामिल है। यह कंपनी 20 हेक्टेयर जमीन में 2913 करोड़ का निवेश करेगी। एक भूखंड पर आवेदन अभी लिए जा रहे हैं। शेष 15 पर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का देशी विदेशी कंपनियों को इंतजार है।

जिसका प्रोजेक्ट विश्वनीय होगा, उसे ही मिलेगी जमीन

गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक सभी 12 जनपदों में प्रदेश सरकार औद्योगिक गलियारा विकसित कर रही है। मेरठ में प्रथम चरण 214 हेक्टेयर जमीन में है।इस गलियारा में जमीन प्राप्त करना आसान नहीं है।

सरकार ने भूमि आवंटन के लिए जो नियम और प्रक्रिया निर्धारित की है उसके मुताबिक जमीन उस कंपनी को ही मिल पाएगी तो जमीन मिलते ही उद्योग स्थापित करेगी, आवंटित भूमि के ज्यादा से ज्यादा भाग का उपयोग करेगी, सर्वाधिक लोगों को रोजगार देगी तथा आर्थिक रूप से मजबूत होगी। यानि जिस कंपनी का प्रोजेक्ट मजबूत होगा जमीन केवल उसी को मिलेगी।आवेदन और कंपनियों के प्रोजेक्ट के परीक्षण के लिए सरकार ने यूपीडा में विशेष टीम गठित की है।

अभी तक पांच भूखंडों का आवंटन, 1000 करोड़ से ज्यादा का निवेश पक्का

मेरठ में औद्योगिक गलियारा के पहले चरण में यूपीडा ने मात्र 24 भूखंड निर्धारित किए हैं। यानि यहां स्थापित होने वाले उद्योग बड़े होंगे। आवेदन और आवंटन प्रक्रिया निवेश मित्र के माध्यम से आनलाइन की जा रही है। अभी तक 15 से 20 हजार वर्ग मीटर के पांच भूखंड विभिन्न कंपनियों को आवंटित किए गए हैं। तीन भूखंडों पर आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रोजेक्ट का परीक्षण किया जा रहा है।

इन्हीं में अमेरिकी कंपनी बाल कारपोरेशन का आवेदन भी शामिल है। कंपनी ने लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले भूखंड पर आवेदन किया है।उसने यहां 2913 करोड़ के निवेश का प्रोजेक्ट दिया है।एक भूखंड के लिए आवेदन अभी लिए जा रहे हैं।

शुरू होना वाला है अवस्थापना सुविधाओं का विकास

औद्योगिक गलियारा में सड़क, नाली, सीवर, नाले, बिजली लाइनें, पानी आपूर्ति समेत विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य शुरू होने वाला है। यूपीडा द्वारा चयनित ब्लैक लीड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने यहां अपना प्लांट और साइट कार्यालय स्थापित कर लिया है।जमीन के चिह्नांकन का कार्य किया जा चुका है।

देशी विदेशी कंपनियां हैं जमीन की लाइन में

आइएमएलसी नोड मेरठ के प्रभारी सर्वेश यादव, इनवेस्ट यूपी से ऋषभ सक्सेना ने बताया कि मेरठ के औद्योगिक गलियारा में उद्योग लगाने के लिए कई देशी और विदेशी नामचीन कंपनियां उद्योग लगाने के प्रयास में हैं।उनकी टीमें लगातार मौके पर पहुंचकर जमीन का निरीक्षण कर रही हैं।

ये भूखंड हो गए आवंटित

भूखंड संख्या......कंपनी का नाम------क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)

09.....मैसर्स मीटा क्राफ्ट प्रा. लिमिटेड...... 20,123

10......डीएसएन खंडेलवाल ट्रेडर्स.....15,073

11...... नाम प्रदर्शित नहीं...... 15,000

15......नाम प्रदर्शित नहीं...... 20,059

24......लूम सोलर प्राइवेट लिमिटेड...... 33,400



इन तीन भूखंडों पर चल रही चयन प्रक्रिया

भूखंड संख्या...........क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)

08...... 20,089

14......16,044

23....1,95,103