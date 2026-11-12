बिजली विभाग के पूर्व इंजीनियर ने फारेक्स ट्रेडिंग के नाम पर महिला से की लाखों की ठगी, जांच में जुटी पुलिस

अजय सक्सेना, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर-एक में फारेक्स ट्रेडिंग के नाम पर महिला से पांच लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़िता ने आरोपित परिचित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।



वसुंधरा निवासी अंजू सहेरा ने बताया कि उनके पति संजीव कुमार का राजकुमार से परिचय था। दोनों मेरठ स्थित एक हास्टल में साथ रहते थे। राजकुमार बिजली निगम के अवर अभियंता के पद पर कार्य करता था। उसका घर आना जाना था। वर्ष 2020 में उसने फारेक्स ट्रेडिंग की जानकारी दी।

इस तरह हुई ठगी उसने पति से फारेक्स ट्रेडिंग में निवेश करने को कहा लेकिन पति ने मना कर दिया। उसके कई बार कहने पर पति ने 13 जनवरी को पांच लाख रुपये उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। 17 सितंबर को उसने 50 हजार रुपये वापस भेजे। शेष रुपये वापस देने से मना कर दिया।