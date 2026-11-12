हिंडन घाट पर छठ पर्व के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा, 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात

अजय सक्सेना, साहिबाबाद। छठ पर्व पर हिंडन घाट की सुरक्षा तीन घेरों में की जाएगी। लोगों की सुरक्षा, अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए हिंडन घाट पर 500 से अधिक पुलिसकर्मियों तैनात रहेंगे।

सुरक्षा व्यवस्था में महिला पुलिस कर्मियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की है।

तीन घेरे में रहेगी घाट की सुरक्षा

डीसीपी ट्रांस हिंडन रिजुल ने बताया कि हिंडन घाट की सुरक्षा तीन घेरों में की जाएगी। पहले घेरा में भीड़ को बैरिकेड लगाकर नियंत्रित किया जाएगा। जबकि दूसरी घेरा संदिग्धों को चकमा देने के लिए है। इस घेरे में पुलिस कर्मी सिविल ड्रेस में तैनात रहेंगे।