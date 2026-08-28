गाजियाबाद में 35000 बकायेदारों पर बिजली निगम का शिकंजा, रोज 300 कनेक्शन काटने का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं पर विद्युत निगम ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। जोन-एक में 35 हजार से अधिक उपभोक्ताओं पर निगम के 53 करोड़ रुपये से अधिक बकाया हैं। बकाया वसूली के लिए अधिकारियों ने विशेष कार्ययोजना तैयार की है।

इसके तहत उपखंड अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन कम से कम 300 बकायेदारों के बिजली कनेक्शन विच्छेदित कराने का लक्ष्य दिया गया है। बकाया जमा करने के बाद ही जुड़ेगा कनेक्शन विद्युत निगम के अधिकारियों ने बताया कि कुल बकायेदारों में करीब 15 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर तीन माह से अधिक का बिजली बिल बकाया है। इन उपभोक्ताओं के खिलाफ पहले चरण में अभियान चलाकर कनेक्शन काटे जाएंगे। बकाया राशि जमा करने के बाद ही उनकी बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी।