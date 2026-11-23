जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए न्यायालय के आदेश जारी हुए, जिसके चलते संबंधित विभागों की ओर से निर्माण कार्यों पर रोक, पानी का छिड़काव और सड़कों की नियमित सफाई के निर्देश दिए गए। लेकिन शहर की सड़कों पर हालात इसके उलट हैं।

शहर के अधिकांश हिस्सों में में उड़ती धूल प्रदूषण नियंत्रण के दावों की पोल खोल रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद इन इलाकों में धूल का गुबार कम नहीं हो रहा है।

सिद्धार्थ विहार में सड़कों के किनारे जमा मिट्टी और निर्माण सामग्री वाहनों की आवाजाही के साथ हवा में उड़ रही है। राजनगर एक्सटेंशन में भी निर्माण गतिविधियों और सड़कों पर फैली धूल से लोगों को परेशानी हो रही है।

वहीं, लोहा मंडी में औद्योगिक गतिविधियों और भारी वाहनों की आवाजाही के बीच धूल का स्तर बढ़ रहा है। कई स्थानों पर सड़क किनारे जमा मिट्टी और खुले में पड़ी निर्माण सामग्री धूल फैलने की वजह बन रही है।

राजनगर एक्सटेंशन स्थित ब्रेव हार्टज सोसायटी के सामने टूटी सड़क से वाहन गुजरने से उड़ती धूल। जागरण

सख्त पाबंदियां लागू

प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेप के तहत सख्त पाबंदियां लागू हैं। निर्माण स्थलों को ढकने, नियमित पानी का छिड़काव करने, सड़कों की सफाई और धूल उड़ाने वाले वाहनों पर नियंत्रण के निर्देश हैं।

इसके बावजूद कई स्थानों पर इनका प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। निर्माण कार्यों पर रोक के आदेश के बीच भी धूल उड़ने की समस्या बनी हुई है। इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।