गाजियाबाद में बदली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया, एडीटीसी का हुआ उद्घाटन
गाजियाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बदल गई है। अब आवेदकों को ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर (एडीटीसी) में ड्राइविंग टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। शहर में नए एडीटीसी का उद्घाटन किया गया है, जिससे ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद जताई है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले के पहले प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र (एडीटीसी) का सोमवार को उद्घाटन हो गया। मुख्य अतिथि आरटीओ गाजियाबाद प्रमोद कुमार सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने फीता काटकर केंद्र का शुभारंभ किया। इसके साथ ही केंद्र का निरीक्षण करते हुए कहा कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को प्रशिक्षण एवं सिम्युलेटर परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
ऐसे में टेस्ट देने के लिए भी लोग यातायात नियमों की जानकारी के बाद ही आएगे। इसका सकारात्मक प्रभाव यातायात व्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा। इससे हादसों में भी कमी आएगी। संभागीय परिवहन विभाग का जिले में पहला प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र (एडीटीसी) एक दिसंबर से शुरू हो गया।
यहां आवेदक का ड्राइविंग टेस्ट अत्याधुनिक तरीके से कराया जाएगा। 108 कमरों से वाहन चलाने की पल-पल की गतिविधि रिकार्ड होगी। आवेदक को सिम्युलेटर की परीक्षा से भी गुजरना होगा। सिम्युलेटर और कैमरों की रिकॉर्डिंग का अवलोकन करने के बाद ही आवेदक टेस्ट में पास या फेल होगा।
अभी तक संभागीय परिवहन कार्यालय में मैनुअल ही ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता था। टेस्ट के नाम पर औपचारिकता पूरी होने की वजह से वह लोग भी टेस्ट में पास हो जाते थे जो वाहन चलाना नहीं जानते।
अब सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को दी गई है। एजेंसी की देखरेख में टेस्ट होगा। वहीं, टेस्ट में पास या फेल करने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी। सेंटर पर 108 कैमरों का वीडियो रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। इसे भविष्य में कभी चेक किया जा सकता।
