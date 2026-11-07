दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगा भारी जाम, डासना एंट्री-एग्जिट पर वाहनों के दबाव से धीमी पड़ी रफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीवाली पर घर जाने वालों की भीड़ के चलते शनिवार सुबह से ही गाजियाबाद के प्रमुख हाईवे और मार्गों पर वाहनों का दबाव बना हुआ है।

लाल कुआं, डासना और डासना फ्लाईओवर पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर डासना के पास प्रवेश और निकास मार्ग पर वाहनों की अधिकता के कारण यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई है।

डासना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने से दोनों ओर दबाव बना हुआ है। दीपावली मनाने के लिए अपने घरों को लौट रहे लोग बड़ी संख्या में निजी वाहनों से सफर कर रहे हैं।