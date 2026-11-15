जहरीले पानी में आस्था की डुबकी: गाजियाबाद के हरनंदी घाट पर खोखले निकले अफसरों के दावे; क्या यही है तैयारी?

राहुल कमार, साहिबाबाद। जहां एक ओर लाखों श्रद्धालु अपनी अटूट आस्था लेकर पवित्र घाटों पर पहुंचे, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता की पोल खुलती नजर आई।

हरनंदी छठ घाट पर लोगों को दूषित पानी में घुसकर ही अस्त होते सूर्य देवता अर्घ्य देना पड़ा। घाटों की गंदगी गंदगी न केवल स्वच्छता को मुंह चिढ़ा रही है, बल्कि भक्तों की धार्मिक भावनाओं को भी आहत कर रही है।

सारे दावे कागजों तक सीमित रह गए पर्वों से पहले किए जाने वाले सफाई के बड़े-बड़े दावे इस बार भी कागजों तक ही सीमित रह गए। नगर निगम ने इस बार वैशाली सेक्टर-दो, वसुंधरा सेक्टर-15, हरनंदी नदी घाट समेत जिलेभर के 79 घाटों पर साफ-सफाई और व्यवस्थाओं के नाम पर करीब 1.5 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया।

इनमें से सबसे बड़ा घाट हरनंदी नदीं के किराने बना है। यहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु छठ पूजा के लिए करने के लिए पहुंचते हैं। पानी मेंं नाले जैसी दुर्गंध.. इसके बाद भी हरनंदी नदी से दुर्गंध उठ रही थी। पहली नजर में देखने से ही लग रहा था कि नाला और फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी है। लेकिन, लोगों ने आस्था को प्राथमिकता देते हुए उस पानी में भी डुबकी लगाई सही समझी।