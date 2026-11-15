'रामनगरी में सबका स्वागत, विरोध का मतलब नहीं'; अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल

जागरण संवाददाता, अयोध्या। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को प्रस्तावित दौरे को लेकर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने उनका स्वागत किया है। बोले, सरयू स्नान भी करें।

भगवान राम सबके हैं। अयोध्या भगवान श्रीराम की नगरी है। यहां आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान है। अखिलेश यादव ही नहीं, सभी का रामनगरी में स्वागत है। अंसारी ने कहा कि अयोध्या आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पुण्य सलिला सरयू में स्नान करना चाहिए और भगवान श्रीराम के दर्शन करना चाहिए। भगवान की शरण में आने वाले हर व्यक्ति की प्रार्थना सुनी जाती है। रामनगरी में आने वालों को मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए।