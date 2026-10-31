गाजियाबाद में दारोगा लाइन हाजिर, बिना पहचान कराए शव का अंतिम संस्कार करने पर बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मानसिक रूप से बीमार पुरुषोत्तम यादव की मौत के बाद पहचान किए बिना अंतिम संस्कार कराने के मामले में विजयनगर थाने के दारोगा की लापरवाही सामने आई है।

शुरुआती जांच में लापरवाही पाए जाने पर दारोगा जीवेश कुमार देव को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले की जांच में सामने आया कि वेव सिटी पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने और जांच में अपनी ओर से नियमों का पालन किया, जबकि विजयनगर थाने में तैनात दारोगा ने अज्ञात घायल और बाद में मृत हुए व्यक्ति की पहचान कराने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए।

6 अक्टूबर को हुई मौत लालकुआं निवासी पुरुषोत्तम यादव 29 सितंबर को घर से लापता हो गए थे। उनकी बेटी शालिनी यादव ने वेव सिटी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दी थी। 2 अक्टूबर को विजयनगर थाना क्षेत्र में डीपीएस चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से पुरुषोत्तम घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई।

पुलिसकर्मियों पर लापरवाही का आरोप पुलिस ने पहचान नहीं होने पर अज्ञात के रूप में उनका अंतिम संस्कार करा दिया था। परिवार को 14 अक्टूबर को पिता की मौत और अंतिम संस्कार की जानकारी मिली थी। इसके बाद बेटी ने अपर पुलिस आयुक्त से शिकायत कर पुलिसकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया था।