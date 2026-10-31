गुरुग्राम में हुई टक्कर का बदला लेने गाजियाबाद पहुंचे हमलावर, कार में तोड़फोड़ और परिवार को जान से मारने की धमकी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गुरुग्राम में रोडरेज की घटना का बदला लेने के लिए निजी बस ड्राइवर, परिड्राइवर समेत चार लोग गाजियाबाद पहुंच गए। आरोप है कि चारों ने मैनापुर स्थित पीड़ित के घर पहुंचकर गाली-गलौज की और परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

इसके बाद घर के बाहर खड़ी कार में डंडे मारकर तोड़फोड़ की और फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर कई दिन बाद मधुबन बापूधाम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अचानक लगाए ब्रेक पीड़ित मैनापुर निवासी जयप्रकाश के मुताबिक, वह 19 अक्टूबर को अपनी कार से राजस्थान जा रहे थे। गुरुग्राम टोल प्लाजा से आगे एक निजी बस ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे उनकी कार बस से टकरा गई।

अभद्रता करने का आरोप वहीं, इस बात को लेकर बस ड्राइवर, परिड्राइवर और उनके साथ मौजूद दो अन्य लोगों ने उनसे विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि चारों ने उनके साथ अभद्रता की। इसके बाद मोबाइल से उनकी कार की फोटो खींच ली और नंबर प्लेट के आधार पर घर का पता निकाल लिया।