विनित कुमार, गाजियाबाद। गाजियाबद के गोविंदपुरम में एनडीआरएफ-रईसपुर रोड पर दुर्गा एन्क्लेव के पास संचालित डेयरी लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है।

आरोप है कि डेयरी से निकलने वाला गोबर सड़क किनारे डाला जा रहा है। कई ठेली गोबर सड़क पर फैलने से मुख्य मार्ग पर फिसलन हो गई है। इसके चलते दो घंटे के भीतर करीब 20 हादसे होने का दावा किया गया है।

कई वाहन चालक हो रहे चोटिल कई दोपहिया वाहन चालक फिसलकर सड़क पर गिरकर चोटिल हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक, सड़क पर गोबर फैलने से दोपहिया वाहन चालकों के लिए अचानक ब्रेक लगाने या वाहन मोड़ने के दौरान फिसलने का खतरा बना रहता है।