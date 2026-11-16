गाजियाबाद में साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा, 12 हजार खाते फ्रीज

विनित, गाजियाबाद। साइबर ठगों के नेटवर्क पर प्रहार करते हुए पुलिस ने पिछले करीब तीन वर्षों में बड़ी कार्रवाई की है। साइबर अपराध में इस्तेमाल किए जा रहे 12 हजार से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज या लीन कराया गया है।

इसके साथ ही ठगी में इस्तेमाल 24 हजार मोबाइल नंबर और 14 हजार आइएमईआइ नंबर ब्लाक कराए गए हैं। पुलिस ने 196 फर्जी एप और 23 वेबसाइट भी बंद कराई हैं। इस कार्रवाई का मकसद साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाले बैंक खातों, मोबाइल फोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म की कड़ी तोड़ना है।

15 निरीक्षक किए गए तैनात.. जनपद में जनवरी 2024 में साइबर क्राइम थाने की शुरूआत की गई थी। मौजूदा समय में यह थाना 24 घंटे काम करता है। पुलिस आयुक्त ने साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए बीते वर्ष 15 निरीक्षक तैनात किए थे।

ठगी की रकम वापस कराने की चुनौती भी बनी हुई है। साइबर क्राइम थाना खुलने के बाद से 223 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ठगी गई है जिसमें से अब तक करीब 43 करोड़ रुपये वापस हुए हैं। इस तरह कुल ठगी की रकम का करीब 20 प्रतिशत ही वापस हो सका है।