गाजियाबाद में सिपाही भर्ती की दौड़ में 830 अभ्यर्थी पहुंचे, पहले दिन 708 हुए सफल; 5 की बिगड़ी तबीयत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सिपाही भर्ती के लिए शनिवार को गोविंदपुरम स्थित 47वीं वाहिनी पीएसी मैदान में अभ्यर्थियों की दौड़ हुई। सुबह अंधेरा रहते ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मैदान के बाहर जुटने शुरू हो गए थे।

पहले दिन दौड़ के लिए कुल 875 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 830 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। 708 अभ्यर्थियों ने दौड़ में सफलता हासिल की, जबकि 45 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस दौरान पांच अभ्यर्थियों की तबीयत भी बिगड़ गई।

4500 अभ्यर्थियों की होनी है दौड़ दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों में उत्साह के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिली। निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को दौड़ में शामिल कराया गया। मैदान में सुबह से ही अभ्यर्थियों और उनके स्वजन की आवाजाही शुरू हो गई थी। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।

दौड़ के दौरान पांच अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल उपचार के लिए संजय नगर स्थित संयुक्त जिला अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत गाजियाबाद में आठ अक्टूबर तक करीब साढ़े चार हजार अभ्यर्थियों की दौड़ कराई जानी है।