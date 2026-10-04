इंस्टाग्राम पर दोस्ती से शुरू हुआ इश्क, 25 दिन की छुट्टी लेकर घर नहीं पहुंचा सिपाही; लुधियाना में महिला संग मिला

विनीत कुमार, गाजियाबाद। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही की इंस्टाग्राम पर शादीशुदा महिला से दोस्ती हो गई। लंबे समय तक बातचीत के बाद दोनों ने साथ घूमने की योजना बनाई। इसके बाद 25 दिन की छुट्टी लेकर निकला सिपाही घर पहुंचने के बजाय इश्क के सफर पर निकल गया।

एक अगस्त को छुट्टी लेकर निकले सिपाही का जब चार दिन बाद भी घर में पता नहीं चला तो पिता ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने तलाश शुरू की तो मामला घर से निकलकर लुधियाना तक पहुंच गया। वहां सिपाही एक शादीशुदा महिला के साथ मिला।

पुलिस उसे बरामद कर गाजियाबाद ले आई। सिपाही को लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण कई दिन पूर्व सस्पेेंड कर दिया गया था। उसके मिलने के बाद विभागीय जांच बैठाई गई है। घर पहुंचने का इंतजार करते रहे परिजन सिपाही पुलिस लाइन में तैनात है। उसने एक अगस्त को 25 दिन की छुट्टी ली थी। छुट्टी लेकर निकलने के बाद स्वजन उसके घर पहुंचने का इंतजार करते रहे, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। चार दिन तक कोई जानकारी नहीं मिली तो पिता ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई।