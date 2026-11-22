जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सर्दी ने धीरे-धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट के साथ ठंड का अहसास बढ़ने लगा है।

सुबह के समय हल्की धुंध छाने से मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। हालांकि, दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड का असर महसूस होने लगता है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। इसके चलते रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा

शनिवार को जिले में न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन और रात के तापमान में अंतर के चलते सुबह-शाम ठंड और दोपहर में हल्की गर्माहट महसूस की जा रही है।