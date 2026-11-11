गाजियाबाद में घर-प्लॉट खरीदना अब महंगा, नए सर्किल रेट पर इस महीने लग सकती है मुहर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा का त्योहार बीत चुका है। बुधवार को भाई दूज का त्योहार है। इसके बाद छुट्टियां खत्म हो जाएगी और सरकारी कार्यालयों में लंबित कार्याें की फाइलें आगे बढ़ाई जाएंगी।

इसी क्रम में जिले में जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाया जाना है, उम्मीद है कि नवंबर अंत या दिसंबर तक सर्किल रेट की नई दर जिले में लागू हो जाएगी। हालांकि, निबंधन विभाग के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

जिले में सर्किल रेट बढ़ाने के लिए प्रक्रिया अक्टूबर माह में शुरू हो चुकी है। इस संबंध में एक बार बैठक भी आयोजित हो चुकी है। त्योहारों के कारण अगले दौर की बैठक को को स्थगित कर दिया गया था।

जिले में जारी है सर्वे निबंधन विभाग की ओर से जिले में सर्वे कराया जा रहा है, जिससे कि यह पता चल सके कि किस क्षेत्र में जमीन अधिक खरीदी जा रही हैं। किस तरफ तेजी से बसावट हो रही है। सर्वे पूरा होने के बाद सर्किल रेट की प्रस्तावित दर तैयार कर फाइल जिलाधिकारी के समक्ष पेश की जाएगी।