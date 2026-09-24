गाजियाबाद में घर-जमीन खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर, सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू; महंगी होगी प्रॉपर्टी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आने वाले दिनों में जिले में संपत्ति खरीदना और महंगा हो सकता है। निबंधन विभाग द्वारा सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर फाइल जिलाधिकारी के समक्ष पेश की जाएगी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

हर साल जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाया जाता है। इसी क्रम में इस साल भी सर्किल रेट बढ़ाया जाना है। इसी वजह से निबंधन विभाग की ओर से फाइल तैयार की जा रही है। जिलाधिकारी से अनुमति मिलने के बाद यह सर्वे किया जाएगा कि किन स्थानों पर सर्किल रेट की दर में बढ़ोत्तरी की जा सकती है और जमीनों के दाम में कितनी बढ़ोत्तरी की जानी है।

इसके बाद प्रस्तावित सर्किल रेट की दर तैयार कर उसका प्रकाशन किया जाएगा। प्रस्तावित सर्किल रेट पर आपत्ति व सुझाव मांगे जाएंगे। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद जमीनों के सर्किल रेट की दर तय कर जिलाधिकारी के आदेश पर उसे लागू किया जाएगा।