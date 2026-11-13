छठ पूजा पर गाजियाबाद में बदला रहेगा ट्रैफिक, 15-16 नवंबर को इन मुख्य मार्गों पर भारी वाहन बैन; देखें रूट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। छठ पूजा को लेकर यातायात पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 15 और 16 नवंबर को जीटी रोड स्थित हिंडन पुल और मुरादनगर में गंगनहर पुल की तरफ भारी वाहनों की आवाजाही नहीं होगी।

नागद्वार से रोटरी गोलचक्कर की तरफ भी भारी वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। डायवर्जन रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार सुबह करीब 10 बजे तक के लिए है। 15 नवंबर की शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के समय से लेकर देर रात तक हिंडन पुल की तरफ भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इसी प्रकार 16 नवंबर की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिए जाने के दौरान भी इस मार्ग पर वाहनों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रखा जाएगा।

इन रास्तों पर आवाजाही रहेगी बंद मोहननगर से हिंडन नदी पुल की तरफ एवं नया बस अड्डा से हिंडन नदी पुल की तरफ भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। ऐसे सभी भारी वाहन वाया सिद्धार्थ विहार एनएच-नौ होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे।

नागद्वार से रोटरी गोल चक्कर की तरफ तथा हिंडन नदी से नागद्वार व रोटरी की तरफ भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। राजनगर एक्सटेंशन से भी रोटरी की तरफ भारी वाहनों के जाने पर रोक लगाई गई है।