गाजियाबाद ट्रैफिक अलर्ट: छठ पूजा के चलते हिंडन और गंगनहर पुल की ओर भारी वाहनों की एंट्री बंद, देख लें रूट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। छठ पूजा के कारण रविवार दोपहर 12 बजे से जीटी रोड स्थित हिंडन पुल और मुरादनगर में गंगनहर पुल की तरफ भारी वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। नागद्वार से रोटरी गोलचक्कर की तरफ भी भारी वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। यह डायवर्जन सोमवार सुबह करीब 12 बजे तक लागू रहेगा।

रविवार की शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के समय से लेकर देर रात तक हिंडन पुल की तरफ भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इसी प्रकार सोमवार की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिए जाने के दौरान भी इस मार्ग पर वाहनों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रखा जाएगा।