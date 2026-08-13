गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बेकाबू बस का तांडव, कई वाहनों को टक्कर मारकर ढाबे में घुसी; एक घायल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। इंदिरापुरम क्षेत्र में गुरुवार को एक बस ने कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद एक ढाबे में घुसकर दुर्घटना को अंजाम दिया। हादसे में एक युवक घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस नियंत्रण खो बैठने के बाद सड़क पर खड़े वाहनों से टकराती हुई सीधे ढाबे के अंदर घुस गई। इस दौरान आसपास के लोग सहम गए। हादसे के तुरंत बाद बस चालक मौके से फरार हो गया।