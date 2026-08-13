हादसा या खुदकुशी? गाजियाबाद के होटल में तीसरी मंजिल से गिरकर बिहार के युवक की मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर कोतवाली क्षेत्र के बजरिया स्थित इंद्र होटल की तीसरी मंजिल से एक युवक नीचे गिर गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कूदा या असंतुलन होने से गिरा?

अस्पताल से पुलिस घटना की सूचना मिली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। स्वजन ने इस मामले में बुधवार देर शाम तक कोई लिखित में शिकायत नहीं दी। पुलिस यह जांच कर रही है कि युवक खुद कूदा या असंतुलन होकर गिरा।

बिहार में ग्राम जरौली पोस्ट हरियाली थाना निर्मली सुपौल निवासी 36 वर्षीय आलोक राय की बहन का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उपचार चल रहा है। बजरिया स्थित होटल इंद्र में आलोक के जीजा लालित कामत मैनेजर हैं। आलोक मंगलवार की शाम सर गंगाराम अस्पताल से अपने जीजा ललित से मिलने आए थे। ललित कामत ने अपने साले आलोक को होटल की तीसरी मंजिल पर स्थित गेस्ट रूम में ठहरा दिया। बुधवार की सुबह चार बजे वह दिल्ली जाने के लिए तैयार होने लगे। इसी दौरान बालकनी से आलोक नीचे फर्श पर गिर गए।