हादसा या खुदकुशी? गाजियाबाद के होटल में तीसरी मंजिल से गिरकर बिहार के युवक की मौत
गाजियाबाद के बजरिया स्थित इंद्र होटल की तीसरी मंजिल से एक युवक गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि युवक असंतुलित होकर गिरा ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद के इंद्र होटल से गिरकर युवक की मौत।
पुलिस जांच कर रही है कि यह दुर्घटना थी या आत्महत्या।
मृतक बिहार के सुपौल का निवासी, जीजा से मिलने आया था।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर कोतवाली क्षेत्र के बजरिया स्थित इंद्र होटल की तीसरी मंजिल से एक युवक नीचे गिर गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
कूदा या असंतुलन होने से गिरा?
अस्पताल से पुलिस घटना की सूचना मिली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। स्वजन ने इस मामले में बुधवार देर शाम तक कोई लिखित में शिकायत नहीं दी। पुलिस यह जांच कर रही है कि युवक खुद कूदा या असंतुलन होकर गिरा।
बिहार में ग्राम जरौली पोस्ट हरियाली थाना निर्मली सुपौल निवासी 36 वर्षीय आलोक राय की बहन का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उपचार चल रहा है। बजरिया स्थित होटल इंद्र में आलोक के जीजा लालित कामत मैनेजर हैं।
आलोक मंगलवार की शाम सर गंगाराम अस्पताल से अपने जीजा ललित से मिलने आए थे। ललित कामत ने अपने साले आलोक को होटल की तीसरी मंजिल पर स्थित गेस्ट रूम में ठहरा दिया। बुधवार की सुबह चार बजे वह दिल्ली जाने के लिए तैयार होने लगे। इसी दौरान बालकनी से आलोक नीचे फर्श पर गिर गए।
होटल स्टाफ का दावा है कि आलोक असंतुलित होकर गिरे। होटल का मालिक मौके पर नहीं था। पुलिस ने मौके पर जाकर होटल में छानबीन की थी। पुलिस ने होटल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। पुलिस का कहना है यदि स्वजन तहरीर देते हैं तो रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।