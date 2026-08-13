Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद के डॉक्टरों का कमाल, 7 घंटे की सर्जरी कर जोड़ा कटा हाथ

    By Ashutosh Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 11:52 AM (IST)

    इंदिरापुरम के यशोदा मेडिसिटी में डॉक्टरों ने 18 वर्षीय युवक के मशीन से कटे हुए दाहिने हाथ को सात घंटे की माइक्रो-सर्जरी के बाद सफलतापूर्वक जोड़ दिया। ...और पढ़ें

    गाजियाबाद में निर्माण स्थल पर हादसे के बाद युवक का कटा हुआ हाथ दोबारा जोड़ा गया।

    गाजियाबाद में निर्माण स्थल पर हादसे के बाद युवक का कटा हुआ हाथ दोबारा जोड़ा गया।

    HighLights

    1. यशोदा मेडिसिटी में युवक का कटा हाथ सफलतापूर्वक जोड़ा गया।

    2. सात घंटे की माइक्रो-सर्जरी से रक्त संचार बहाल किया गया।

    3. हाथ की पूर्ण कार्यक्षमता में धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी में निर्माणाधीन साइट पर हुए हादसे में हाथ गवां चुके युवक की सर्जरी की गई। युवक का हाथ कटकर अलग हो गया, जिसे चिकित्सकों ने जोड़कर इसमें रक्त संचार बहाल कर दिखाया।

    अस्पताल के डॉ. शोभित शर्मा ने बताया कि हापुड़ के रहने वाले 18 साल के युवक के पूरी तरह कटे हुए दाहिने हाथ को सफलतापूर्वक रिकंस्ट्रक्ट और रीइंप्लांट किया। 

    WhatsApp Image 2026-08-13 at 11.38.42 AM

    सात घंटे चली सर्जरी में डाक्टरों ने हड्डियों, रक्त वाहिकाओं, नसों, टेंडन्स और साफ्ट टिश्यूज को माइक्रो सर्जरी की मदद से सावधानी से जोड़ा।

    WhatsApp Image 2026-08-13 at 11.38.45 AM

    कलाई से कट गया था हाथ

    उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को काम करते हुए युवक का हाथ मशीन में आ गया और कलाई से पूरा कट गया। उसे लेकर अस्पताल आए लोग उसके कटे हाथ को सुरक्षित लाए।

    इससे डॉक्टर हाथ को दोबारा जोड़ने के लिए लिंब रिइंप्लांटेशन सर्जरी कर पाए। उन्होंने बताया कि हाथ को सामान्य कार्यक्षमता हासिल करने में समय लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में युवक की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा।

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में वाट्सएप चैट से खुला बच्चा चोरी गिरोह का रात, बच्चों की न्यूड तस्वीरें भेजकर करते थे सौदा

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में छात्रा को नशे की लत, 'आदित्य सैनी' बन आतिश खान ने कैसे किया मतांतरण का प्रयास