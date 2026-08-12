गाजियाबाद में छात्रा को नशे की लत, 'आदित्य सैनी' बन आतिश खान ने कैसे किया मतांतरण का प्रयास

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक ने धर्म छिपाकर व नाम बदलकर किशोरी से दोस्ती की और उसके मतांतरण का प्रयास किया। आरोप है कि आरोपित ने किशोरी को नशे का आदी बना दिया।

किशोरी ने उसके डर से निकलना बंद किया तो आरोपित ने धमकी दी। पीड़ित स्वजन ने हिंदू संगठनों की मदद से आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

इंदिरापुरम क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला का कहना है कि उनकी बेटी 12वीं कक्षा की छात्रा है। एक साल पहले बेटी दोस्ती स्कूल के सहपाठियों के जरिये आदित्य सैनी उर्फ सोनू से हुई थी।

'बेटी को बनाया नशे का आदी'

आरोप है कि दोनों के बीच बातचीत होने लगी और सोनू ने बेटी को नशे का आदी बना दिया। इसके बाद वह अधिक सोने लगी। उन्हें शक हुआ तो बेटी पर निगाह रखनी शुरू की, तो पता चला कि सोनू उनकी बेटी का स्कूल से आते-जाते पीछा भी करता है।

उन्होंने देखा कि रास्ते में आरोपित ने उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकत भी की। उन्होंने मामले की अपने स्तर पर खोजबीन शुरू की तो पता चला कि आरोपित का असली नाम आतिश खान है और उसने अपना नाम बदलकर व धर्म छुपाकर बेटी से दोस्ती की थी।