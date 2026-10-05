गाजियाबाद को मिलेगा अपना प्रगति मैदान, 560 सीटों का ऑडिटोरियम और एक्सपो हॉल समेत मिलेंगी कई सुविधाएं

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। दिल्ली के प्रगति मैदान और दिल्ली हाट की तर्ज पर गाजियाबाद को भी ऐसा केंद्र मिलने जा रहा है, जहां कारोबार, प्रदर्शनी, शिल्प और संस्कृति एक ही छत के नीचे दिखाई देंगे।

मधुबन बापूधाम में विकसित किया जा रहा बुनकर मार्ट सह एक्सपो एवं कन्वेंशन सेंटर अब निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 200 करोड़ रुपये की इस परियोजना के मौजूदा निर्माण चरण में करीब 115 करोड़ रुपये की लागत बताई गई है।

इसके तैयार होने के बाद बुनकरों, शिल्पकारों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को स्थायी बाजार मिलने के साथ बड़े स्तर पर एक्सपो, ट्रेड फेयर और सांस्कृतिक आयोजन भी हो सकेंगे। प्राधिकरण ने इस परिसर को केवल बुनकरों के उत्पादों की बिक्री तक सीमित नहीं रखा है।

यहां उत्पाद की बिक्री, प्रदर्शनी, कारोबार, बैठक, प्रशिक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इससे शहर में बड़े आयोजनों के लिए एक आधुनिक और बहुउद्देश्यीय केंद्र उपलब्ध होगा। 560 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम परिसर में 13,740 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 560 सीटों वाला ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। इसके अलावा करीब 6,080 वर्गमीटर में एक्सपो हाल होगा। यहां 80 से अधिक लोगों की क्षमता वाला कांफ्रेंस हाल, एग्जिबिशन हॉल, बुनकर शाप्स, विभिन्न दुकानें और स्टाल भी होंगे।